دعم اقتصادي وتعهدات ومنح وتسهيلات ومزايا لليمنيين.. نتائج ثاني أيام زيارة الرئيس ”رشاد العليمي“ للكويت ولقاءاته بالمسؤولين الكويتيين.. ؟

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، اجتماعات منفصلة مع مسؤولين كويتيين في ثاني أيام زيارته الرسمية للعاصمة الكويتية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس العليمي استقبل في مقر اقامته بقصر بيان، نائب رئيس الوزراء الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر الصباح.

وأضافت أن المسؤولين تعهدوا بزيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة مع الجانب اليمني، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية، فضلا عن زيادة عدد المنح الأكاديمية في المجالين الأمني والعسكري.

كما تعهدوا بتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وابنائهم في دولة الكويت الشقيقة، مشيرين إلى أن التوجيهات السامية تقضي بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل اشكال الدعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية في اليمن.

فيما ستعمل دولة الكويت بكل الوسائل المتاحة لمساندة القضية اليمنية العادلة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، وفق مرجعيات الحل للأزمة.

وبدوره، أكد الرئيس العليمي أن مجلس القيادة سيمضي قدما للوفاء بتعهداته من أجل استعادة الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الامن والاستقرار والسلام.