دعم اقتصادي وتعهدات ومنح وتسهيلات ومزايا لليمنيين.. نتائج ثاني أيام زيارة الرئيس ”رشاد العليمي“ للكويت ولقاءاته بالمسؤولين الكويتيين.. ؟ أثار الخبر ضجة كبيرة وسخرية واسعة.. ما حقيقة منع جماعة الحوثي الفئة النقدية 200 ريال من التداول بحجة ان عليها ”صنم“..؟ قيس سعيد وأستاذه يعدان دستورا جديدا لتونس لاربعين عاما قادمة يرفض الاعتراف بالاسلام كدين للدولة أغرب ما كشفه العلم عن فوائد القهوة.. هكذا يتم نهب ذهب السودان عبر فاغنر.... شرطة دبي تكشف عن قانون جديد يحرم لبس هذه النوعية من الملابس الامم المتحدة تبتعث وفدا إلى محافظة مأرب لمعالجة أخطاء الأوتشا وتلتقي بالسلطة المحلية تفاصيل أبشع جريمة تشهدها اليمن.. زوجة عشرينية تذبح زوجها وتقطع أطرافه وتحرق جثته في ”التنور“ توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات ودرجة حرارة تتجاوز الـ 40 في عدة مناطق آبل تستعرض مجموعة جديدة من منتجاتها وتطلق خاصية «اشتري الآن وادفع لاحقا»
عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، اجتماعات منفصلة مع مسؤولين كويتيين في ثاني أيام زيارته الرسمية للعاصمة الكويتية، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة أن الرئيس العليمي استقبل في مقر اقامته بقصر بيان، نائب رئيس الوزراء الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر الصباح.
وأضافت أن المسؤولين تعهدوا بزيادة الدعم في برامج التعاون المختلفة مع الجانب اليمني، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والخدمية، فضلا عن زيادة عدد المنح الأكاديمية في المجالين الأمني والعسكري.
كما تعهدوا بتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وابنائهم في دولة الكويت الشقيقة، مشيرين إلى أن التوجيهات السامية تقضي بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل اشكال الدعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية في اليمن.
فيما ستعمل دولة الكويت بكل الوسائل المتاحة لمساندة القضية اليمنية العادلة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية، وفق مرجعيات الحل للأزمة.
وبدوره، أكد الرئيس العليمي أن مجلس القيادة سيمضي قدما للوفاء بتعهداته من أجل استعادة الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الامن والاستقرار والسلام.