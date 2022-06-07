أثار الخبر ضجة كبيرة وسخرية واسعة.. ما حقيقة منع جماعة الحوثي الفئة النقدية 200 ريال من التداول بحجة ان عليها ”صنم“..؟

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أثار خبر تداوله نشطاء يمنيين، يفيد بمنع جماعة الحوثي الانقلابية للعملة النقدية فئة (200) ريال، في مناطق سيطرتها، جدلا واساعا وسخرية وتندر بين أوساط اليمنيين.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن خبرا يفيد أن جماعة الحوثي عممت على محلات الصرافة بعدم التداول بالورقة النقدية فئة (200) ريال بحجة أن عليها صورة صنم (لأحد التماثيل اليمنية الأثرية).

وخلال ساعات من تداول الخبر، توالت ردود فعل اليمنيين بالسخرية والتندر من اتخاذ هكذا قرار، بينما الجماعة تتعامل بالعملة السعودية التي عليها صور لملوك آل سعود وكذلك الدولار الأمريكي، وهي عملة الدول التي تعتبرها عدوان على اليمن، حد زعمهم.

توضيح حوثي

وبعد الضجة التي أحدثها الموضوع، نفت سلطات الانقلاب الحوثية الخبر، ونقلت قناة المسيرة، عن مسؤول في البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة، قوله: "أن ما يتم تداوله بشأن العملة من فئة 200 ريال لا يعدو كونه شائعة لا صحة لها".

ولفت وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي ان أي "جهة منجرة مع الشائعة عن فئة 200 ريال ستتعرض للمساءلة"، مؤكدا أن "العمل بفئة 200 ريال سارٍ في كل التداولات".