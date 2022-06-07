شرطة دبي تكشف عن قانون جديد يحرم لبس هذه النوعية من الملابس

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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حذرت شرطة دبي من شراء ملابس أو اكسسوارات أو سلع تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات، مهددة بمعاقبة المخالفين بالغرامة والحبس.

وقال مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عبد الله الخياط، إن القانون الإماراتي يجرم ارتداء ملابس أو اكسسورات تحتوي رموز تروج لتعاطي المخدرات.

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" التابعة لحكومة دبي، أشار إلى بعض تلك الرموز مثل "ورقة الشجر الخضراء، والسرنجة، والسجائر، وعلامة نبات المشروم، والسيجار، وعلامة حبوب الأدوية". ويعاقب القانون الإماراتي بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعا أو مطبوعات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وفقا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.

وحسب المادة فيعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة تروج لذلك، وقد تصل العقوبة للحبس لمدة عامين في حال تكرار ذلك، وفقا لصحيفة "البيان". وكشف الخياط أن "الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة"، مطالبا بالاطلاع على القوانين باستمرار لتجنب الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكد أن شرطة دبي ستقوم بحملات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تفاقم الأمر، وتوعية الجمهور لاتخاذ ما يلزم تجنبا للمساءلة القانونية. من جانبها أشارت النيابة العامة الإماراتية في تغريدة على موقع "تويتر"، إلى عقوبة حيازة أموال متحصلة من جرائم المخدرات، وفقا للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021.