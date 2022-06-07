تفاصيل أبشع جريمة تشهدها اليمن.. زوجة عشرينية تذبح زوجها وتقطع أطرافه وتحرق جثته في ”التنور“

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أقدمت امرأة على قتل زوجها بطريقة وحشية في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، في ظل ازدياد جرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقال أمن الحدا الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في بيان، إن المدعوة (مريم ناصر علي عاطف كليب -25 عاما)، قامت بقتل زوجها (بدر محمد صالح عاطف)، من خلال توجيه له عدة طعنات من سلاح أبيض "سكين"، في أنحاء متفرقه من جسده حتى فارق الحياة.
وأضاف أن الزوجة قامت بعد ذلك بذبح المجني عليه والتمثيل بجثته، وتقطيع الأطراف ووضعها في "التنور"، لإحراقها.
وأشار إلى أن الزوجة وعقب تنفيذ جريمتها قامت بمحاولة الانتحار من خلال شرب جرعات كبيرة من مبيد حشري سام، قبل أن يتم انقاذها ونقلها إلى المستشفى.
وعن دوافع الجريمة أرجأ البيان الحادثة إلى خلافات أسرية نشبت بين الجانبين.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفع منسوب جرائم العنف الأسري وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في ظل غياب مؤسسات التقاضي وانتشار ثقافة الموت بفعل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة في العام 2014م.