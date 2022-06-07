آبل تستعرض مجموعة جديدة من منتجاتها وتطلق خاصية «اشتري الآن وادفع لاحقا»

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أطلقت شركة أبل، أمس، مجموعة من الميزات والبرامج والأجهزة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بها، الذي يستمر أسبوعا في كاليفورنيا، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على ولاء العملاء وحثهم على شراء المزيد من المنتجات

ومن أبرز هذه المنتجات، الكمبيوتر المحمول الجديد MacBook Air، الذي يحتوي على معالج جديد يجعله أسرع 35% من شريحة M1 السابقة.

كما أطلقت آبل خاصية "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، قيد التطوير منذ فترة طويلة، التي تسمى Apple Pay Later، وهي تقسم تكلفة المشتريات التي تتم عبر Apple Pay على أربع دفعات على مدار ستة أسابيع دون أي فوائد أو رسوم.

ومن المقرر توفير الخدمة الجديدة في الأماكن التي تقبل الدفع عبر تطبيق "أبل باي"، كما سيتم إدارتها من خلال تطبيق Wallet.

وقالت الشركة: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".

ومن المقرر أن تكون الخدمة متاحة للمستخدمين ضمن تحديث نظام تشغيل iOS 16.

واستعرضت Apple نظام iPadOS 16 الذي استفاد من قوة شريحة M1.

جهاز MacBook Air

وقدمت Apple جهاز MacBook Air بتصميم جديد MacBook Air‏ وجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنشا بالتحديث الجديد، ‏13 إنش MacBook Pro‏ وكلاهما مدعوم بشريحة M2 الجديدة ليصل بأداء و قدرات شريحة M1 غير المسبوقة إلى أعلى المستويات.

وبالإضافة إلى التصميم الجديد يتميز MacBook Air أيضاً بشاشة Liquid Retina أكبر مقاس 13.6 إنش، وكاميرا 1080p FaceTime HD، ونظام صوت مكون من أربعة مكبرات، وعمر بطارية يصل لغاية 18 ساعة،1 وشحن MagSafe. شريحة M2.

وتأتي شريحة M2 أيضاً لجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنشا، مع ذاكرة موحدة لغاية 24GB، وتسارع تنسيق ProRes، وعمر بطارية يصل لغاية 20 ساعة، 2 كل ذلك في تصميم فائق الصغر.

وينضم MacBook Air وMacBook Pro مقاس 13 إنشا الجديدان إلى جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنشا ومقاس 16 إنشا والمزوّدين بشريحة M1 Pro وشريحة M1 Max لإكمال أقوى مجموعة مقدمة من أجهزة نوت بوك Mac على الإطلاق. وسيتوفر جهازا اللابتوب الشهر المقبل.

نظام watchOS 9‏

واستعرضت Apple اليوم نظام watchOS 9‏، الذي يقدم ميزات جديدة وتجارب محسّنة لنظام التشغيل القابل للارتداء. والآن، سيحصل مستخدمو Apple Watch على واجهات ساعة أكثر ليختاروا من بينها.

ويوفر نظام watchOS 9 ميزة مراحل النوم لتطبيق النوم وميزة جديدة وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء (FDA) وهي سجل تاريخ الرجفان الأذيني، والتي بدورها تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن حالة المستخدم. يسهل تطبيق الأدوية الجديد على المستخدمين إدارة أدويتهم، وفهمها، وتتبع أوقات تناولها بسهولة وهدوء.

يمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل، والاحتفاظ بصور العائلة في مكتبة صور iCloud المشتركة، واسترداد الرسائل المرسلة، وجدولة رسائل البريد الإلكتروني، واكتشاف المزيد من خلال ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي

نظام iOS 16‏

واستعرضت Apple نظام iOS 16‏ الذي يقدم أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل، وميزات المشاركة والتواصل والذكاء الجديدة التي تعمل سوياً لتحدث تغييراً في تجربة المستخدمين مع iPhone.

كما يقدم نظام iOS 16 مكتبة صور iCloud المشتركة، وتحديثات للرسائل والبريد التي ساعد المستخدمين على التواصل بسهولة، وتحسينات قوية لميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة البرمجيات في شركة Apple: "يعد نظام iOS 16 إصداراً كبيراً بتحديثاته الجديدة، لقد أعدنا تصور الشكل الذي تبدو به شاشة القفل وعملها مع ميزات جديدة ومثيرة مما يجعلها أكثر تخصيصاً وفائدة، وقدمنا مكتبة صور iCloud المشتركة للعائلات، وتسهيل التواصل من خلال الإمكانيات الجديدة في تطبيقي الرسائل والبريد، واستفدنا من التكنولوجيا الذكية المحسّنة في تحديثات ميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي".

أدوات المطورين

وتمكّن الأدوات على شاشة القفل المطورين من إظهار المعلومات الرئيسية لتطبيقاتهم بطريقة جديدة، بينما تساعدهم واجهات برمجة التطبيقات الجديدة الأخرى عبر منصات Apple على دمج المزيد من الميزات.

وتمنح خدمة WeatherKit المطورين القدرة على دمج بيانات توقعات تطبيق الطقس من Apple مباشرة في تطبيقاتهم وفي Xcode Cloud، وهي خدمة جديدة للدمج والتسليم المستمر من Apple مدمجة في Xcode، تتوفر الآن لكل عضو في برنامج Apple Developer Program للمساعدة على إنشاء تطبيقات أعلى في الجودة، بشكل أسرع.

وتتيح تكنولوجيا Metal 3 لمطوري الألعاب إنشاء رسومات غرافيك مذهلة بأداء فائق السرعة، كما أصبح تطوير التطبيقات لمنصات Apple أكثر ذكاءً مع تحسينات Swift وSwiftUI وXcode. ومع إجراء تحسينات على SKAdNetwork، يمكن لشبكات الإعلانات والمطورين قياس أداء الإعلانات بشكل أفضل مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

وفي هذا الصدد قالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة Apple لعلاقات المطورين حول العالم وتسويق المؤسسات والتعليم: "نحن نحب التعاون مع مجتمع المطورين وتزويدهم بتكنولوجيا جديدة تمكنهم من بناء الجيل الرائع القادم من التطبيقات، ومع واجهات برمجة التطبيقات للأدوات الجديدة والقوية على شاشة القفل، والخدمات الجديدة مثل WeatherKit، وتوفر Xcode Cloud لمساعدة كل مطور من مطوري Apple على إنشاء التطبيقات بشكل أسرع، وإمكانيات جديدة للألعاب باستخدام Metal 3، أصبح لدى المطورين أدوات أكثر من أي وقت مضى لإنشاء تجارب تطبيقات سيحبها المستخدمون".

Xcode Cloud متوفر الآن

يتوفر Xcode Cloud الآن في مجموعة من باقات الاشتراك لتناسب احتياجات المطورين بالشكل الأمثل، ابتداءً من 25 ساعة شهرياً مجاناً حتى ديسمبر 2023 لجميع أعضاء برنامج Apple Developer Program وتتوقف عند 1000 ساعة شهرياً.

خدمة Xcode Cloud المدمجة في Xcode هي خدمة سحابية للدمج والتسليم المستمر صُممت خصيصاً لمطوري Apple. وهي تمكّن المطورين وفرق العمل بجميع أحجامها من إنشاء تطبيقات عالية الجودة واختبارها وتقديمها بشكل أكثر كفاءة من خلال إنشاء التطبيقات تلقائياً في السحابة لتخفيف العبء عن أجهزة Mac الخاصة بهم لتمكينها من أداء مهام أخرى. ومع ميزة الاختبار المتوازي في السحابة، يمكن للمطورين اختبار نسخة محاكية لكل جهاز Apple حالي، وتوزيع نسخة مجمعة من التطبيق بسهولة لإجراء الاختبار الداخلي، أو تسليمها لمختبري الإصدارات التجريبية من خلال TestFlight.

تحسينات Xcode 14

تأتي Xcode 14 بتحسينات جديدة لتعزيز إنتاجية المطور بشكل أفضل. عمليات التجميع أسرع بنسبة تصل إلى 25%، وذلك بفضل التوازي المحسن، وأصبح الآن تطبيق Xcode أصغر بنسبة 30%، للتنزيل، مع محاكاة أوقات تشغيل قابلة للتنزيل لنظام watchOS وtvOS. وينشئ هدف تعدد المنصات الجديد واجهة SwiftUI واحدة للاستخدام عبر أنظمة iOS وiPadOS وmacOS وtvOS. أصبح الحفاظ على رمز المطور أسهل مع قابلية تخصيص عالية للاستفادة من القدرات الفريدة لكل منصة.

والآن أصبحت معاينات SwiftUI المباشرة تفاعلية تلقائياً في Xcode بحيث تحدث التغييرات مباشرة على الفور، ويمكن للمطورين إنشاء متغيرات من كل معاينة دون كتابة أي رمز أو تغيير مجموعة الألوان أو حجم النص أو اتجاه الجهاز أو أنماط تسهيلات الاستخدام. وتتيح ميزة أيقونة التطبيقات App Icon الجديدة في Assets Catalog للمطورين توفير حجم رمز واحد لجميع المنصات، ويقوم Xcode تلقائياً بإنشاء جميع المواد المطلوبة للتطبيق. ويتضمن Xcode تحسينات في اللغة والتعديل مع إكمال تلقائي أكثر ذكاءً، وتجعل المقتطفات الديناميكية الإضافية المطورين يصلون إلى الكود الذي يريدون كتابته بشكل أسرع.

شريحة M2

وأعلنت Apple عن شريحة M2 لتبدأ معها الجيل المقبل من شرائح Apple Silicon المصممة خصيصا لأجهزة Mac.

صممت شريحة M2 باستخدام تكنولوجيا المعالجة بدقة 5 نانومتر من الجيل الثاني لترتقي بالأداء الرائد في القطاع لكل واط من شريحة M1 إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 18%، ووحدة معالجة رسومات غرافيك أقوى بنسبة 35%، ومحرك عصبي أسرع بنسبة 40 بالمئة.1 كما أنها توفر نطاقاً ترددياً أكبر للذاكرة بنسبة 50% مقارنةً بشريحة M1، وما يصل إلى 24GB من الذاكرة الموحدة السريعة.

تقدم شريحة M2 كل هذه الميزات - بالإضافة إلى التقنيات المخصصة الجديدة وكفاءة التشغيل العالية في جهاز MacBook Air بتصميمه الجديد والإصدار الحديث من جهاز MacBook Pro مقاس 13 إنشا