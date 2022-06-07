مصرع «أبو حمزة المتوكل» القيادي الحوثي الكبير المنتحل رتبة لواء

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة، اليوم الثلاثاء، بمصرع قيادي حوثي كبير من اسرة المتوكل، بمحافظة الجوف(شمال شرق اليمن).

وفي التفاصيل لقي القيادي الحوثي، المنتحل رتبه لواء، يحيى عبدالرحمن المتوكل والمكنى بـ «أبو حمزة المتوكل» ، مصرعه بحادث مروري على طريق- سفيان- غرب الجوف امس الإثنين ،مع اثنين من مرافقيه، هم فهد جحوان واللحسن جحوان.

والمتوكل عينته المليشيات في منصب قائد فرع ما يسمى الأمن الوقائي والمخابرات التابع للحوثيين بمحافظة الجوف.