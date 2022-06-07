مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخبنا الأول في تصفيات آسيا وتوقيت مباراته امام الفلبين والقنوات الناقلة

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جدول مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس آسيا 2023
الجــولة الاولــى
اليمن ×الفلبين
التاريخ 8/6/222
يوم الاربعاء
7:30 صباحا
الجــولة الـثانية
اليمن ×فلسطين
التاريخ 11/6/2022
يوم الســبت
12:00 ظهرا
الجــولة الثـالثـــة
اليمن× منغوليا
التاريخ 6/14/2022
يوم الثلاثاء
12:00ظهرا
القنوات الناقلة لمباراة الغد
اليمن × الفلبين
التاريخ 8/6/222
غدا الاربعاء 7:30 صباحا
- حتى الآن قناة SPS TV (قناة غير عربية لا تظهر في النايل سات) هي الناقل الحصري لمباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2023 في منغوليا، وهناك اخبار بالسماح لقنوات محلية يمنية بنقل المباراة بينها قناة المنتخب اليمني وقناة السعيدة.