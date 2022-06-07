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مأرب برس ينشر جدول مباريات منتخبنا الأول في تصفيات آسيا وتوقيت مباراته امام الفلبين والقنوات الناقلة

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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جدول مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس آسيا 2023

الجــولة الاولــى

اليمن ×الفلبين 

التاريخ 8/6/222

يوم الاربعاء 

7:30 صباحا

الجــولة الـثانية

اليمن ×فلسطين 

التاريخ 11/6/2022

يوم الســبت

12:00 ظهرا

الجــولة الثـالثـــة

اليمن× منغوليا 

التاريخ 6/14/2022 

يوم الثلاثاء

12:00ظهرا

القنوات الناقلة لمباراة الغد

 اليمن × الفلبين 

التاريخ 8/6/222

غدا الاربعاء 7:30 صباحا

- حتى الآن قناة SPS TV (قناة غير عربية لا تظهر في النايل سات) هي الناقل الحصري لمباريات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2023 في منغوليا، وهناك اخبار بالسماح لقنوات محلية يمنية بنقل المباراة بينها قناة المنتخب اليمني وقناة السعيدة.

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