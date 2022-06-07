السعودية تحتضن أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس عن إطلاقه لأكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في مدينة الرياض على مدار 8 أسابيع في الفترة من 14 يوليو (تموز) وحتى 8 سبتمبر (أيلول) المقبلين وذلك من خلال «موسم الجيمرز».

وتحت شعار «بوابتك إلى العالم القادم» سيقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في «منافسات النخبة» بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أميركي. بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية والحفلات الموسيقية المقدمة للجميع.

وستقام جميع الأنشطة الخاصة بموسم الجيمرز في بوليفارد رياض سيتي حيث سيتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للزوار.

من ناحيته، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: «تستمر رحلة تطوير قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة المتماشية مع طموحات المملكة والمنبثقة من رؤية 2030، وإقامة موسم الجيمرز هي أكبر دليل على استمرار تلك المسيرة.

ونهدف من خلال هذا الحدث العالمي لتقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي ومنح مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية والجميع تجربة غير مسبوقة».

وأضاف: «لدينا ما يقارب 23.5 مليون من سكان المملكة ممن يمارسون الألعاب الإلكترونية، وهناك فرد في كل عائلة تقريباً يمتلك شغفاً واهتماماً كبيراً بها. ونتطلع لاستضافة الجميع لقضاء وقت ممتع وسط أجواء مستقبلية في هذا الحدث الأكبر عالمياً للرياضات والألعاب الإلكترونية».

موسم الجيمرز من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيتم التركيز خلاله على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات والألعاب الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و«قمة العالم القادم» التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما ستقام سلسلة من الحفلات على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين. وتنطلق الحفلات 14 يوليو المقبل بالإضافة إلى أكثر من ألف نشاط ترفيهي ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

وتُنقل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة. ويهدف موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

ويرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و«قمة العالم القادم» التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط