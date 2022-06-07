الدكتوراه بامتياز للباحث صالح القطيبي من جمهوربة السودان

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - خاص

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منح المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية درجة التخصص العليا الدكتوراه بامتياز مع التوصية بالطباعة والنشر من كلية الدراسات العليا، بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان ، قسم المناهج وطرق التدريس عن رسالته الموسومة( برنامج تدريبي مقترح لتطوير كفايات معلمي اللغة العربية وأثره في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية)

وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الأجلاء الاستاذة الدكتورة زهراء أحمد محمد أحمد رئيسا ومشرفا والاستاذ الدكتور ياسر بابكر السيد مناقشا خارجيا والأستاذ الدكتور محيي الدين عبدالله حسن مناقشا خارجيا وفي المناقشة العلنية التي تمت صباح يوم أمس الأحد الموافق 2022/6/5م في قاعة الدراسات العليا أشادت لجنة المناقشة

والحكم بأهمية الرسالة العلمية في تطوير كفايات معلمي اللغة العربية واشادت بالجهود التي بذلها الباحث والنتائج التي توصل إليها. وقدم الباحث شرحا مقتضبا عن رسالته تطرق فيها إلى بنية الرسالة وعدد الفصول والمباحث التي شملتها والصعوبات التي واجهها أثناء أعداد رسالته كما قدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة المناقشة والحكم ، ولكل من وقف إلى جانبه حتى وصل الى نيل درجة الدكتوراه .