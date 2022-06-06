الأردن.. المبعوث الأممي يعلن التوصل إلى اتفاق جديد بين الحكومة وجماعة الحوثي

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الإثنين، عن اتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي الإرهابية على ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق خلال مدة أقصاها أسبوع، ضمن اجتماع ثان للجنة التنسيق العسكرية في العاصمة الأردنية عمان.

وقال مكتب المبعوث -في بيان مقتضب- إن غروندبرغ عقد الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكري للأطراف، بينما شارك فيها ممثلون عسكريون عن التحالف بقيادة السعودية والحكومة والحوثيين برأسه المستشار العسكري للمبعوث العميد أنتوني هايوورد.

وأضاف أن الاجتماع تخلله أجواء ايجابية، حيث تفاعل المشاركون بشكل بنّاء حول عدّة قضايا تقنية متعلقة بالتزام الأطراف بتنفيذ الهدنة.

كما اتفقت اللجنة على إقامة غرفة للتنسيق المشترك لمعالجة أهم الأحداث المثيرة للقلق والتطرّق اليها خلال فترة زمنية مناسبة، و عقد اجتماعات دورية شهرية لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الإستراتيجي.

وأشار مستشار المبعوث إلى أن التواصل وبناء الثقة أمران ضروريان لخفض تصعيد النزاع في اليمن، مؤكدا أن الأطراف أظهرت التزاماً بالحوار البَنَّاء، وبذل الجهود المتبادلة لخفض التصعيد رغم التحديات المستمرة.