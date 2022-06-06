تكريم محمد صلاح يثير السخرية.. وإشارات استفهام حول مستقبله في ليفربول

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تصدر اسم اللاعب، محمد صلاح، منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب تكريمه من قبل وزارة الشباب والرياضة بمصر، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن احتمال انتقال صلاح من ليفربول إلى برشلونة مجاناً الموسم المقبل.

تكريم محمد صلاح يثير الجدل

رد وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، على الانتقادات التي وجهت لتأخر مصر في تكريم اللاعب محمد صلاح، قائلاً إن: ” تكريم نجم ليفربول الإنجليزي لم يتأخر بل كان مُخططاً له منذ انتهاء منافسات الموسم الكروي الأوروبي”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق على أن يكون التكريم للاعب العالمي مع أول مباراة للمنتخب المصري في مصر”.

وكرّم وزير الشباب والرياضة المصري محمد صلاح في ،استاد القاهرة الدولي، قبيل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

تكريم محمد صلاح أثار سخرية بين جماهير مصرية، فيما تم تداول تغريدات عدة تضمنت ما مفاده أن “سعر القلادة المقدمة له لا يتجاوز 27 جنيه مصري، وأن الدرع الكريستالي مستنسخ من درع برنامج العباقرة”.ب

بدوره، اعتبر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أن تكريم صلاح لم يكن لائقاً به، مؤكداً على أهمية التفاصيل والهدايا التذكارية المقدمة له، قائلاً: “لما تفتكر إن عيد ميلاد صاحبك بكره بالليل والمحلات كلها قافلة”.

مستقبل محمد صلاح في ليفربول

وفي سياق متصل، أثار مستقبل صلاح في ليفربول مزيداً من الجدل بعد تحديه للنادي ورفضه إجراءات الفحوصات الطبية اللازمة التي طلبها منه ليفربول، قبل مباراته مع الفريق المصري أمام غينيا، وإصراره على اللعب بكافة الأحوال.

وكانت صحف بريطانية قالت إن صلاح، وعد برشلونة بانتقال مفاجئ إلى كامب نو عندما ينتهي عقده مع ليفربول الصيف المقبل.

ورغم الجدل حول مستقبله، يلتزم صلاح مع ليفربول الموسم المقبل، وأكد موقفه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال “لا أريد الحديث عن العقد الآن، سأبقى الموسم المقبل بالتأكيد، هذا واضح”.

وصلاح ليس مهاجم ليفربول الوحيد الذي قد يغادر النادي قريباً، فقد بدأ الحديث عن مطالبة أندية عدة بضم اللاعب، ساديو ماني، أبرزها بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان من المتوقع أن ينضم ماني إلى بايرن ميونخ ويحل محل روبرت ليفاندوفسكي الذي من المفارقات أن ينتقل إلى برشلونة.

إلا أن ليفربول حسم الأمر ورفض عرضاً أولياً من بايرن ميونيخ الألماني لضم ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم النادي البافاري عرضاً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، تتضمن 21 مليوناً مقابل شراء اللاعب و4 ملايين أخرى إضافية بناء على أدائه ونتائج بايرن، لكن مسؤولي ليفربول لم يعجبهم العرض ويرون أن المهاجم السنغالي صاحب الـ30 عاماً “يساوي أكثر من ذلك بكثير”.

وقبل أيام أثار ماني زوبعة بإعلانه تلبية رغبة شعب بلاده بالرحيل عن ليفربول، وهو الأمر الذي نفاه لاحقاً موضحاً أنها كانت مجرد مزحة ولكنها انتشرت على نطاق واسع، ليؤكد مجدداً بقائه حالياً مع الريدز.