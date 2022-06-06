إلى اين تمضي الهدنة الأممية في اليمن.. ؟ الأمم المتحدة تُجيب

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أكد المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن الهدنة في اليمن متماسكة، معبرا عن أمله بأن توفر حلا سياسيا.
وقال السفير ستيفان دوجاريك في تصريحات لقناة العربية:"نسعى حاليا للتوصل إلى هدنة دائمة للعمل على مساعدة اليمن إنسانيا.
كما تابع "الشعب اليمني بحاجة للكثير من المساعدة بعد سنوات من الصراع".
يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.
وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.
كما أوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.