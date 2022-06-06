العليمي يتوجه الى الكويت في مستهل جولة رئاسية خارجية

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الاثنين، الى دولة الكويت في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع اليمني وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد.

ويرافق الرئيس، عضو مجلس القيادة فرج البحسني ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والصحة العامة والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وقال مصدر إعلامي برئاسة الجمهورية، إن "الجولة الرئاسية الجديدة، تأتي في إطار التشاور مع الاشقاء بدول مجلس التعاون حول التحديات الامنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والاممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت المليشيا الحوثية ازائها"