ميسي يتألق مع الأرجنتين ويسجل «ميجا هاتريك»

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده لاكتساح إستونيا 5-0، في مباراة ودية جمعت المنتخبين امس الأحد.
وجاءت أهداف ميسي في الدقائق 8 (من ركلة جزاء)، 45، و47، و71، و76.
وخاض منتخب الأرجنتين مباراة امس أمام نظيره الإستوني في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي.
ويتواجد منتخب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022"، ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك وبولندا.
واصبح ميسي ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة مع المنتخب الأرجنتيني. اللاعبان السابقان هما خوان أندريس مارفيزي (ضد الإكوادور ، 1941) وخوسيه مانويل مورينو (ضد الإكوادور ، 1942).
وهذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها ميسي خمسة أهداف أو خمسة أهداف في مباراة واحدة خلال مسيرته. وسبق له أن سجل نفس الرقم القياسي عندما استضاف برشلونة باير ليفركوزن في 7 مارس 2012، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.