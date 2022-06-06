بشكل مفاجئ.. المنتخب اليمني للناشئين ينسحب رسميا من بطولة غرب آسيا !

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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انسحب المنتخب اليمني للناشئين ، رسميا، من بطولة غرب آسيا التاسعة في الأردن، لأسباب غير معروفة حتى الآن.

وكانت النسخة الاخيرة (الثامنة) من بطولة الناشئين التي أقيمت في السعودية في نهاية عام ٢٠٢١ ،شهدت تتويج المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة، لتحصد اليمن أول لقب في تاريخها.

في هذا السياق قالت بعض المصادر أن انسحاب المنتخب اليمني للناشئين من بطولة غرب آسيا التاسعة ، لم يكن بسبب أعمار اللاعبين او الاعداد ، بل أن الأمر كان مفاجئا لكل أعضاء بعثة المنتخب التي تقيم معسكرا إعداديا في صنعاء.

ولم يصدر عن الاتحاد اليمني لكرة القدم ،اي توضيح حتى الان حول سبب الانسحاب.

هذا أصدر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الجدول النهائي والرسمي لمباريات بطولة الناشئين التاسعة التي يستضيفها الاتحاد الأردني في مدينة العقبة في الفترة من ٢١ إلى ٣٠ حزيران/ يونيو/ ٢٠٢٢.

جاء ذلك بعدما اعتذر الاتحاد اليمني عن عدم المشاركة في البطولة، وهو ما جعل المجموعة الأولى تقتصر على تواجد منتخبات الأردن والعراق وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان وفلسطين وسوريا والكويت، وبناءً على ما أسفرت عنه القرعة التي كانت أقيمت مؤخراً.

وتفتتح البطولة يوم ٢١ حزيران عبر مباراة واحدة بين الأردن وعُمان عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الأردن، وفي اليوم الذي يليه مباشرة يلتقي فلسطين وسوريا عند الساعة السادسة مساءً، وتليها مباراة لبنان والكويت عند الساعة التاسعة.

وفي يوم ٢٣ حزيران يتقابل العراق وعُمان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وتتواصل المباريات يوم ٢٤ حزيران بمواجهتين بين الكويت وفلسطين عند السادسة مساءً، سوريا ولبنان عند التاسعة.

وعقب ذلك بيوم يلعب الأردن والعراق عند السابعة والنصف، وأخيراً في اختتام دور المجموعات يوم ٢٦ حزيران يتقابل سوريا والكويت عند السادسة مساءً، لبنان وفلسطين عند التاسعة.

ويشهد يوم ٢٨ حزيران إقامة مباراتي الدور قبل النهائي بين بطل المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية عند السادسة مساءً، وبين بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى عند الساعة التاسعة، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة والنصف مساء ٣٠ حزيران.