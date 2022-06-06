نسيم حميد يقع في نزاع عائلي بسبب 12 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل خلافه مع اشقائه الثمانية نسيم حميد يقع في نزاع عائلي بسبب 12 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل خلافه مع اشقائه الثمانية معلومات خطيرة بشأن الطريق الفرعي الذي تنوي مليشيا الحوثي فتحه للالتفاف على مفاوضات رفع الحصار عن تعز «تفاصيل+صور» الحكومة الشرعية توجه رسالة مطمئنة بشأن الوضع الغذائي في البلد وتتدارس قرار للمجلس الرئاسي أول دولة تعلن إغلاق أجواءها بوجه طائرة لافروف.. وقاذفات بريطانية إلي أوركرانيا معلومات مهمة ولأول مرة... وضعية نومك قد تؤدي لإصابتك بأمراض خطيرة في المخ استشارات طبية مهمة ......5طرق للتخلص من الأرق لدى المرأة الحامل... ما هي؟ اشتعال أعنف المعارك الطاحنة في أوكرانيا و روسيا تدك كييف وتهدد بضرب أهدافاً جديدة قرارات مفاجئة وغير مسبوقة.... أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من من المتوقع برشلونة يربك حسابات صلاح مع ليفربول.. عودة لنقطة الصفر
كشف «علي» شقيق بطل العالم السابق في الملاكمة، البريطاني من اصل يمني نسيم حميد (48 عاماً)، إنه يخوض نزاعا عائليا على ميراث قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت صحيفة «ذا صن»، أن نسيم، يطالب بكل ثروة والديه الراحلين، لكن أشقائه يتنافسون معه على الثروة، والخلاف يدور حول الأموال التي أعطاها نسيم لوالديه لشراء عقار، وارتفعت قيمته بعدها إلى 12 مليون جنيه إسترليني.
ويصر أشقاء نسيم الثمانية، بقيادة شقيقه رياض المقيم في دبي، على أنها هدية منه لوالديه، وليست استثمارًا، ولذا هم يتواصلون عبر المحامين منذ وفاة والدتهم قبل عامين لتقسيم الميراث. فيما يعتبر نسيم الذي ازداد وزنه بصورة كبيرة بعد الاعتزال عام 2002، وكان عمره وقتها 28 عاماً، وتقدر ثروته بـ50 مليون جنيه إسترليني، أنه يستحق الحصول على العقار كاملاً.
وأضاف علي، والذي يعيش في شيفيلد، حيث وُلد نسيم: «خسر نسيم الكثير من ثروته، بما في ذلك أكبر مزرعة مانجو في اليمن، والتي أصبحت الآن ميتة».