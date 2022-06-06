قرارات مفاجئة وغير مسبوقة.... أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من من المتوقع

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفاد موقع "الطاقة " المتخصص بأن شركة أرامكو السعودية، أعلنت يوم الأحد عن رفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها النفطية، للشحنات التي تسلم شهر يوليو المقبل، بأكثر مما كان متوقعا.

وفي التفاصيل، ذكر أن "أرامكو السعودية" رفعت أسعار البيع الرسمية بأكثر من المتوقع، وذلك في ظل استمرار انتعاش أسعار النفط في نطاق 115 إلى 120 دولارا للبرميل، حيث رفعت "سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا، بنحو 2.10 دولارا إلى 6.50 دولارا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، مقارنة بـ4.40 دولارًا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في يونيو/حزيران الجاري، و9.35 دولارا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في مايو، و4.4 دولارا في أبريل".

وكانت توقعات سابقة نقلتهل وكالة بلومبرغ، أشارت إلى أن شرطة أرامكو السعودية تعتزم رفع أسعار بيع خاماتها القياسية لشحنات يوليو إلى عملائها في آسيا، في حدود زيادة لا تتعدى 1.5 دولارا للبرميل، فيما تزامنت هذه التوقعات مع ارتفاع هوامش تكرير البنزين ووقود الطائرات، وانتعاش الطلب الصيني.

وخفضت الشركة النفطية السعودية العملاقة في مطلع مايو الماضي، أسعار البيع الرسمية لخاماتها القياسية إلى آسيا وأوروبا وأمريكا، في يونيو الجاري، بنحو 50%.. وتأتي زيادة أسعار البيع الرسمية من طرف أرامكو السعودية إلى عملائها في آسيا، في أعقاب إعلان تحالف أوبك + زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وكان هذا التحالف قد شدد، خلال اجتماعه الوزاري في 2 يونيو الجاري، على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام والمنتجات المكررة، كما توقع ارتفاع استهلاك المصافي العالمية، بالاستناد إلى إنهاء عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسة.

وأقر تحالف أوبك + أيضا "تمديد مدة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2022، من جانب بعض الدول ذات الأداء الضعيف، على أن تقدم خططها بحلول 17 يونيو