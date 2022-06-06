برشلونة يربك حسابات صلاح مع ليفربول.. عودة لنقطة الصفر

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف تقرير إنجليزي، أن مسؤولي نادي برشلونة تواصلوا مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لضمه لصفوف البلوجرانا، بداية من الموسم بعد المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن برشلونة يتسلح بـ 235 مليون جنيه إسترليني، جناها من حقوق رعاية منصة (سبوتيفاي)، وبدأ التفكير في تجديد دماء الفريق، من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وسيتيح هذا المبلغ للفريق إمكانية إبرام عدة صفقات وجلب نجوم من العيار الثقيل مهما كلف الإدارة من رواتبهم العالية، أمثال محمد صلاح.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية: "صلاح الذي ما زال يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، وعد بالانتقال لبرشلونة في صيف 2023". وأشار التقرير، إلى أن اتفاق برشلونة وصلاح، هو السبب الرئيسي وراء مماطلة النجم المصري في التجديد مع ليفربول، رغم إبلاغه بعض أصدقائه المقربين قبل بضعة أشهر، بأنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع الريدز.

يذكر أن صلاح صرّح مؤخرا بأنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل. جاء ذلك وسط تكهنات تشير إلى أن الدولي المصري محمد صلاح قد يغادر فريقه ليفربول في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده في 2023، إلى أحد منافسي ناديه في الدوري الإنجليزي إذا لم تتم تلبية مطالبه، وفقاً لما ذكرته صحيفة دايلي ستار الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أودرته على موقعها الإلكتروني - أن اتفاق صلاح الحالي مع الريدز ينتهي في الموسم المقبل ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع رؤساء أنفيلد بعد شهور من المفاوضات لكن المصري أعلن أنه لن يذهب إلى أي مكان هذا الصيف بعد أن ألزم نفسه لفريق يورجن كلوب في موسم 2022/23.

يذكر أن محمد صلاح يتطلع إلى أن يصبح سادس أفضل لاعب مدفوع الأجر على هذا الكوكب فيما يتصدر ثلاثي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار، المراكز الثلاثة الأوائل في القائمة