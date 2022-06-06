مشروع قرار غربي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوبخ إيران

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا اليوم الاثنين بالنظر في مشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران على خلفية تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ويحت نص مشروع هذا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، طهران على "التعاون الكامل" مع الوكالة الذرية.

وفي حال تبنيه من قبل الدول الأعضاء الـ35 في المجلس الذي يعقد اجتماعاته في مقر الوكالة الذرية في النمسا حتى يوم الجمعة، فسيكون هذا أول قرار حاسم منذ يونيو 2020.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نددت في تقرير حديث لها بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

بالمقابل، توعدت إيران برد "فوري" على أي تحرك "سياسي" من جانب الغربيين، محذرة من أي مبادرة "غير بناءة"، وذلك فيما تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

أما روسيا والصين فقد عدتا أن مثل هذا االتصويت خلال انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه "عرقلة عملية المفاوضات" مع إيران.

ودعا المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إلى "مضاعفة الجهود الدبلوماسية" بدلا من تحدي إيران عبر مشروع قرار.

وترى وكالة فرانس برس أن اتخاذ الولايات المتحدة لمثل هذا الموقف لأول مرة منذ انطلاق مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، قد يبدو "مؤشرا إلى الاحتمالات المتزايدة لفشل النقاشات الدبلوماسية