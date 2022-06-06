مأرب.. مفتاح يناقش أوضاع الكهرباء في "حريب" ويُشدد على التخفيف من معاناة المواطنين إحياء الذكرى الأولى لقصف حوثي استهدف مدنيين بينهم الطفلة "ليان" في مدينة مأرب بعد الإساءة للنبي الكريم.. تحرك عربي رسمي ضد الهند والأخيرة ترد تفاصيل خطة روسية جديدة لكسر أوروبا وإفلاسها.. ورقة لم يلعبها بوتين بعد رئيس الوزراء: على الحوثيين فتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة صحيفة عمانية تتحدث عن خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل ووقف الحرب في اليمن مفاوضات الأردن تصل الى طريق مسدود وتلويح بإعلان انسحاب الوفد الحكومي المحافظات والمناطق المتوقع أن تشهد هطول مزيد من الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة بحسب الأرصاد اليمنية خرق جديد للهدنة.. استهداف أحياء مدنية بتعز واصابة جنود بهجوم طائرة مسيرة في الضالع تفاصيل جديدة حول سبب انفصال شاكيرا عن بيكيه ومن هي الفتاة الشقراء؟
أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الأحد، على ضرورة تأهيل الخدمات العامة لتخفيف الاعباء ومعاناة المواطنين في مديرية حريب، وتمكين النازحين من العودة الى ديارهم.
جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقد برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، وضم المجلس المحلي لمديرية حريب بيحان، وقيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء، وقيادة شركة النفط، لمناقشة اليات تحسين منظومة الكهرباء والتنسيق بين مختلف الجهات في اطار اعادة ترتيب الاوضاع وتأهيل المديرية عقب تحريرها من سيطرة جماعة الحوثي مطلع العام الجاري.
ووجه مفتاح، بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلي وشركة النفط والمبادرة الشبابية بحريب، للرقابة على اداء المنظومة وكميات الديزل الخاصة بمحطة الكهرباء وضمان صولها كاملة وتفريغها واستخدامها في الغرض المخصص لها، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وخلال الاجتماع قدم مسؤولو مديرية حريب تقريراً عن واقع منظومة الكهرباء بالمديرية والتحديات التي تواجهها واحتياجات تطويرها ومقترحات حل التحديات والعوائق والمشاكل التي تؤثر في ادائها.
وجرى التطرق إلى دور المجلس المحلي والشراكة المجتمعية في الرقابة والاشراف، او في مجال احتياجات وقود الديزل وعملية توفيره، وحل الاشكاليات الناشئة مع الناقلين له بما يفضي الى ضمان عدم التلاعب بالكميات.