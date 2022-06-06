مأرب.. مفتاح يناقش أوضاع الكهرباء في "حريب" ويُشدد على التخفيف من معاناة المواطنين

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الأحد، على ضرورة تأهيل الخدمات العامة لتخفيف الاعباء ومعاناة المواطنين في مديرية حريب، وتمكين النازحين من العودة الى ديارهم.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع عقد برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، وضم المجلس المحلي لمديرية حريب بيحان، وقيادة فرع المؤسسة العامة للكهرباء، وقيادة شركة النفط، لمناقشة اليات تحسين منظومة الكهرباء والتنسيق بين مختلف الجهات في اطار اعادة ترتيب الاوضاع وتأهيل المديرية عقب تحريرها من سيطرة جماعة الحوثي مطلع العام الجاري.

ووجه مفتاح، بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلي وشركة النفط والمبادرة الشبابية بحريب، للرقابة على اداء المنظومة وكميات الديزل الخاصة بمحطة الكهرباء وضمان صولها كاملة وتفريغها واستخدامها في الغرض المخصص لها، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وخلال الاجتماع قدم مسؤولو مديرية حريب تقريراً عن واقع منظومة الكهرباء بالمديرية والتحديات التي تواجهها واحتياجات تطويرها ومقترحات حل التحديات والعوائق والمشاكل التي تؤثر في ادائها.

وجرى التطرق إلى دور المجلس المحلي والشراكة المجتمعية في الرقابة والاشراف، او في مجال احتياجات وقود الديزل وعملية توفيره، وحل الاشكاليات الناشئة مع الناقلين له بما يفضي الى ضمان عدم التلاعب بالكميات.