مأرب.. مفتاح يناقش أوضاع الكهرباء في "حريب" ويُشدد على التخفيف من معاناة المواطنين إحياء الذكرى الأولى لقصف حوثي استهدف مدنيين بينهم الطفلة "ليان" في مدينة مأرب بعد الإساءة للنبي الكريم.. تحرك عربي رسمي ضد الهند والأخيرة ترد تفاصيل خطة روسية جديدة لكسر أوروبا وإفلاسها.. ورقة لم يلعبها بوتين بعد رئيس الوزراء: على الحوثيين فتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة صحيفة عمانية تتحدث عن خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل ووقف الحرب في اليمن مفاوضات الأردن تصل الى طريق مسدود وتلويح بإعلان انسحاب الوفد الحكومي المحافظات والمناطق المتوقع أن تشهد هطول مزيد من الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة بحسب الأرصاد اليمنية خرق جديد للهدنة.. استهداف أحياء مدنية بتعز واصابة جنود بهجوم طائرة مسيرة في الضالع تفاصيل جديدة حول سبب انفصال شاكيرا عن بيكيه ومن هي الفتاة الشقراء؟
جدد حقوقيون، الأحد، مطالبتهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات المعنية بالطفولة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتدخل العاجل لوضع حد للجرائم الحوثية بحق أطفال اليمن.
جاء ذلك خلال فعالية، لمكتب حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية في مدينة مأرب، أحيوا فيها الذكرى الاولى للمحرقة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بقصف المدنيين في سوق شعبي ومحطة وقود بصواريخ بالستية سقط خلالها 21 قتيلاً، وعرفت باسم" محرقة الطفلة ليان" والتي تفحم جسدها وهي في الربيع الثالث من عمرها .
وهدفت الفعالية إلى التذكير بجرائم جماعة الحوثي بحق المدنيين في مأرب خاصة واليمن عامة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
ودعا المشاركون، المجتمع الدولي الى ضرورة الوقوف الحازم ازاء السلوك الذي وصفوه بـ "الارهابي" والجرائم الانسانية لجماعة الحوثي، والانتصار للمبادئ الانسانية، والشرائع السماوية والتشريعات الدولية التي تقدس انسانية الانسان وحقوقه.