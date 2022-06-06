رئيس الوزراء: على الحوثيين فتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة

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أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على مطالب حكومته بالهدنة التي تم تمديدها، بضرورة فتح معابر محافظة تعز.
ودعا عبدالملك في جلسة لمجلس الوزراء عقدت، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثي لفتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة.
كذلك، أكد مجلس الوزراء اليمني على أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصاً على تخفيف معاناة الشعب، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية، وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.