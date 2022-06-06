صحيفة عمانية تتحدث عن خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل ووقف الحرب في اليمن

الإثنين 06 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعتبرت صحيفة عمانية، تمديد الهدنة في اليمن، خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل ووقف الحرب، بالإضافة إلى كونها تعد نجاحا بارزا للدبلوماسية العمانية وسياستها الخارجية.

وقالت صحيفة "عمان" الرسمية، في إفتتاحيتها اليوم، بعنوان "تمديد الهدنة في اليمن .. نجاح لدبلوماسية الحوار"، قالت إن "سلطنة عمان تحرص ـ على الدوام ـ على تقوية دعائم وأسس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وهو نهج أصيل للسياسة الخارجية العمانية أكسبها احترام الجميع وعزز حضورها الفاعل في المجتمع الدولي".

وأضافت أن كثيراً من القضايا والأزمات والملفات الكبرى تبرز فيها "مسقط" كعاصمة للحل السلمي والملاذ للمتخاصمين والوسيط النزيه المؤتمن والموثوق من قبل جميع الفرقاء وأطراف النزاع، وأنها نجحت في حلحلة الكثير من المشكلات والملفات التي تستعر بين لحظة وأخرى، بما كان يشكل لولا التدخلات العمانية المدروسة تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

وأوضحت أنه وفي "كل محفل تحضر فيه عمان ترفرف راية الحكمة ويعلو صوت العقل وتنهض المواقف المتزنة والآراء المتوازنة. ويعود أطراف النزاع إلى بصائرهم فيلمع بصيص الأمل في أعقد الملفات وأحلكها سوادا".

وأكدت أن جهود سلطنة عمان بالتعاون مع السعودية ومصر والأردن، نجحت في تمديد الهُدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين بدعم أممي، وهي خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل ووقف الحرب.

ولفتت إلى أن تلك الجهود التي أوقفت الحرب لشهرين، "لاقت ترحيبا واسعا من قيادات العالم حيث أعرب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ والاتحاد الأوروبي عن امتنانهم وتقديرهم لهذه الجهود والمساعي. وهي إشادة تحمل دلالة بارزة على الاحترام الكبير التي تحظى به الدبلوماسية العمانية والثقل الذي تمثله سلطنة عمان في التوازنات الدولية".

وشددت أن عمان تتمسك "على الدوام باليمن الموحد المتماسك كامل السيادة على قراره وأراضيه". كما تتمسك بحق الشعب اليمني بجميع مكوناته في استعادة الهدوء والطمأنينة والتمتع بالحياة الكريمة كبقية شعوب العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أن عمان شجعت أطراف الصراع في اليمن على التهدئة والدخول في مشاورات سياسية لوقف الصراع الدامي، إنقاذا لما تبقى من مقدرات اليمن من الاستنزاف وحماية لأرواح مواطنيه.

وأكدت أن الدعوات والجهود العمانية المكثفة والمخلصة لقت آذانا صاغية من طرفي الصراع والأطراف المؤثرة دوليا للسير في طريق الحل السياسي.