مفاوضات الأردن تصل الى طريق مسدود وتلويح بإعلان انسحاب الوفد الحكومي

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وصلت مفاوضات فتح منافذ تعز بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية برعاية أممية الى طريق مسدود نتيجة تعنت ورفض وفد الإنقلابيين التجاوب مع مقترحات المبعوث الأممي.
وأفاد مصدر في الوفد الحكومي المفاوض ل "مأرب برس" أن جلسة اليوم من المفاوضات لم تخرج بأي نتائج وأنها وصلت إلى طريق مسدود لرفض وفد الميليشيا فتح المنافذ الرئيسية الى مدينة تعز صراحة.
وأشار المصدر إلى أن وفد الميليشيا كان رده واضحا في جلسة اليوم للمبعوث الأممي إما أن يقبل وفد الحكومة اليمنية بفتح الطرق الفرعية التي حددتها الميليشيا أو لا مجال لفتح المنافذ الرئيسية وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة لدى المبعوث الأممي.
وأكد المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتجه البمعوث الأممي الى العاصمة المتختطفة صنعاء خلال الساعات القادمة ملمحا إلى احتمالية اعلان انسحاب الوقد الحكومي في الساعات القليلة القادمة وإصدار بلاغ صحفي يوضح فيه كل ما دار منذ انطلاق المفاوضات وحتى اليوم.