المحافظات والمناطق المتوقع أن تشهد هطول مزيد من الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة بحسب الأرصاد اليمنية

الأحد 05 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، هطول المزيد من الأمطار الرعدية، على عدة محافظات، وطقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الأحد أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية بعضها غزيرة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية خاصة على لحج ، تعز، إب ، الضالع ، ريمة، حجة والمحويت، ومناطق من غرب ذمار وصنعاء وعمران.

وقد تمتد الأمطار شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية في أبين وحضرموت وشبوة، وإلى أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المقابلة لها وللساحل الغربي .

وأشار المركز إلى أن الطقس قد يكون حاراً نهاراً في صحارى المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37-42 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً ورطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحارة ما بين 33 و37 درجة مئوية.

ولفت إلى ارتفاع الأمواج واضطراب البحر بسبب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في أرخبيل سقطرى .

ونـبـه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في مجاري وممرات السيول وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تجنبا لضربات الشمس والإجهاد نهارا.

ودعا قاطني أرخبيل سقطرى وخاصة مرتادي البحر و الصيادين و ربابنة السفن بأنواعها إلى اتخاذ الاحترازات اللازمة من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية والمسجلة في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المكلا : 19 ملم، تعز : 12.2، الشحر(حضرموت) : 1.8، صرفيت(المهرة) : 0.3، الكدن( الحديدة) : 0.3، كما هطلت أمطار رعدية تدفقت على إثرها السيول وكانت خارج نطاق محطات الرصد .