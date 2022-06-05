خرق جديد للهدنة.. استهداف أحياء مدنية بتعز واصابة جنود بهجوم طائرة مسيرة في الضالع

الأحد 05 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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في خرق جديد للهدنة؛ استهدفت مليشيا الحوثي أحياء مدنية في تعز، كما اطلقت طائرة مسيرة على مواقع الجيش في الضالع، اليوم الاحد.

مصادر محلية قالت ان المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة المتوسطة، احياء مدنية شمال مدينة تعز.

اما في الضالع ،افاد مراسل مأرب برس، بإصابة 4 جنود في هجوم طائرة مسيرة حوثية استهدفت احد مواقع الجيش الوطني.