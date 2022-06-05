خرق جديد للهدنة.. استهداف أحياء مدنية بتعز واصابة جنود بهجوم طائرة مسيرة في الضالع تفاصيل جديدة حول سبب انفصال شاكيرا عن بيكيه ومن هي الفتاة الشقراء؟ خبر غير جيد قبيل مباراة اليمن مع الفلبين في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 تحذير جديد بسبب أزمة صافر: كارثة إنسانية وبيئية وشيكة رحيل صادم للاعب كرة قدم عربي شهير المليشيات الحوثية تبتدع وسيلة جديدة لجني الأموال في العاصمة صنعاء الفريق الحكومي المفاوض يكشف عن لعبة حوثية مفضوحة ومخطط جديد للالتفاف على رفع الحصار عن تعز رسائل الموت المدمر و ردا على الغرب .. كوريا الشمالية تشعل السماء بوابل من الصواريخ آخر تحديث.. موقف أزمة صلاح مع ليفربول قبل "الإجازة الصيفية فرقعة الأصابع.. دراسة تحسم الجدل وتكشف النتائج
في خرق جديد للهدنة؛ استهدفت مليشيا الحوثي أحياء مدنية في تعز، كما اطلقت طائرة مسيرة على مواقع الجيش في الضالع، اليوم الاحد.
مصادر محلية قالت ان المليشيات الحوثية استهدفت بالأسلحة المتوسطة، احياء مدنية شمال مدينة تعز.
اما في الضالع ،افاد مراسل مأرب برس، بإصابة 4 جنود في هجوم طائرة مسيرة حوثية استهدفت احد مواقع الجيش الوطني.