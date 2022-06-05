خبر غير جيد قبيل مباراة اليمن مع الفلبين في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023

الأحد 05 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر مقربة من بعثة المنتخب اليمني الأول، الذي يعسكر في قطر ويغادر اليوم الى منغوليا، انه تأكد غياب اللاعبين المغتربين في الخارج، والذين تم استدعائهم للمشاركة في معسكر المنتخب.

واوضحت المصادر لمأرب برس، ان اللاعبين (أكرم العميري ، طارق شهاب ، أمجد مرشد ، عبدالجبار العبادي) تأكد عدم مشاركتهم مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2023 بسبب عدم استكمال الاجراءات الرسمية لتسجيلهم لدى الاتحاد الآسيوي.

ويستهل المنتخب اليمني مشوراه في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا2023 ،يوم الاربعاء القادم بمواجهة منتخب الفلبين، في اطار منافسات المجموعة الثانية والتي تضم ايضا منتخبي منغوليا وفلسيطن.

يذكر أن اللاعبين الأربعة، التحقوا الايام الماضية بمعسكر المنتخب اليمني الذي اقيم في قطر، بعد استدعائهم من قبل مدرب المنتخب الجزائري عادل عمروش.

حيث تم استدعاء اللاعب اكرم العميري من نادي (اي نبي) السويدي (درجة ثالثة)، واللاعب عبد الجبار العبادي القادم من نادي ناترس السويسري، والمهاجم أمجد مرشد صلاح ،القادم من أمريكا ،واللاعب الانجليزي من اصل يمني طارق شهاب.

كما التحق لاعبون اخرون سبق ان مثلوا المنتخب اليمني، ويحترفون في اندية عربية، ابرزهم اللاعب احمد السروري القادم من نادي شباب المحمدية المغربي ، والثنائي محمد هاشم وميلاد القادمين من نادي سامراء العراقي، وسبقهم اللاعبين، رامي الوسماني وعمر الداحي وعبدالواسع المطري وناصر محمدوه.