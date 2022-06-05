ركلة جزاء تمنح المجر أول فوز على إنجلترا منذ 60 عاماً

الأحد 05 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هز دومينيك سوبوسلاي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح المجر فوزا مفاجئا 1-صفر على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت وهو الانتصار الأول لها على منافستها في 60 عاما.

وكانت المجر الطرف الأفضل أمام فريق المدرب جاريث ساوثجيت الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، وكان الفريق الضيف محظوظا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.

وأتى ضغط المجر ثماره عندما نفذ سوبوسلاي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 66 بعد سقوط تسولت ناجي عقب تدخل من ريس جيمس مدافع تشيلسي.

وحاولت إنجلترا إدراك التعادل لكنها لم تصنع فرصة خطيرة للتسجيل لتبدأ مشوارها في البطولة بشكل مخيب وقبل مواجهة ألمانيا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا أيضا.