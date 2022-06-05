بداية حقيقية للقضاء على المليشيا والأطماع الإيرانية ركلة جزاء تمنح المجر أول فوز على إنجلترا منذ 60 عاماً ثالث حادثة من نوعها.. العثور على عالم صواريخ إيراني ميتًا في ظروف غامضة اتفاق نووي أمريكي أوكراني وفرنسا تلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع مع روسيا طائرة تُحلّق فوق منزل بايدن وجهاز أمنه السريّ يتحرّك عاجلاً محافظة يمنية تشهد أمطار غزيرة والمحافظ يوجه الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية والتأهب لتقديم المساعدة للمواطنين دراسة حديثة تحذر من علامة بسيطة وواضحة لا نتتجاهلها في ساقك قد تشير إلى الإصابة بالسرطان بعد الخسائر الهائلة.. بوتن وجه ضربة قاصمة لجنرالات لروسيا برفاهية الطائرات.. تعرف على أكبر صفقة قطارات روسية مع دولة عربية اكتشافات نفطية جديدة وهائلة في دولة عربية والإنتاج سيزيد بين 50 ألفا إلى 100 ألف
هز دومينيك سوبوسلاي الشباك من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح المجر فوزا مفاجئا 1-صفر على إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت وهو الانتصار الأول لها على منافستها في 60 عاما.
وكانت المجر الطرف الأفضل أمام فريق المدرب جاريث ساوثجيت الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، وكان الفريق الضيف محظوظا بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل.
وأتى ضغط المجر ثماره عندما نفذ سوبوسلاي ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 66 بعد سقوط تسولت ناجي عقب تدخل من ريس جيمس مدافع تشيلسي.
وحاولت إنجلترا إدراك التعادل لكنها لم تصنع فرصة خطيرة للتسجيل لتبدأ مشوارها في البطولة بشكل مخيب وقبل مواجهة ألمانيا في المباراة المقبلة يوم الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا أيضا.