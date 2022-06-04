ثالث حادثة من نوعها.. العثور على عالم صواريخ إيراني ميتًا في ظروف غامضة

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قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت: إنه جرى العثور على جثة عالم بارز في مجال الصواريخ، في ثالث حادثة يكتنفها الغموض خلال أيام، وتطال عسكريين وخبراء بارزين.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن أيوب انتظاري توفي قبل أيام، لكن الإعلان عن وفاته تم اليوم، وتحدثت بعض التقارير عن أن السبب هو تسمم غذائي.
لكن ذلك لم يكن مقنعًا لكثير من الإيرانيين الذين اتهموا على شبكات التواصل جهاز “الموساد” الإسرائيلي بقتله، وفق قناة “إيران إنترناشونال”.
مجال تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة:
وحتى الآن، لم يتحدث أي مصدر رسمي إيراني عن سبب الوفاة.
وقالت التقارير: إن انتظاري كان يعمل على تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة في مركز تطوير في مدينة يازد بوسط إيران.
وكان انتظاري يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية والفضائية من جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران.
الاشتباه في عمليات تجسس:
ويأتي هذا التطور بعد تأكيد إيران مقتل ثاني ضابط في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو العقيد إسماعيل زاده، الذي لم تذكر السلطات أي تفاصيل إضافية سوى أنه مات في منزله.
وذكرت تقارير غربية أن الحرس الثوري قتل زاده للاشتباه في تورطه بالتجسس، بينما قالت مصادر إيرانية إن الضابط انتحر.
وكان زاده زميلًا للعقيد حسن صياد خدائي، الذي قتل في هجوم بالرصاص، بينما كان في سيارته خارج منزله في طهران بمايو الماضي.