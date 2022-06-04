اتفاق نووي أمريكي أوكراني وفرنسا تلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع مع روسيا

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن اتفاق نووي أمريكي أوكراني جديد، في تحدٍ لروسيا المستمرة في حربها بأوكرانيا منذ أشهر.
وقال مستشار الرئيس الأوكراني: ضمان الأمن العالمي يجب أن يمر عبر نزع السلاح الروسي.
أما وزيرة الطاقة الأمريكية فقال: أوكرانيا وقعت أمس صفقة مع شركة أمريكية لإنهاء استخدام الوقود النووي الروسي، والصفقة ستزيد عدد الوحدات النووية التي ستقوم الشركة الأمريكية ببنائها في أوكرانيا.
من جانبه قال رئيس الفرنسي: لا ينبغي إذلال روسيا رغم خطأ بوتين التاريخي، وباريس ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني.
يشار إلى أنّ أحد الحجج التي اتخذتها روسيا لغزو أوكرانيا كان المخاوف النووية، كما اتهمت روسيا بوجود مخابر أسلحة بيولوجية داخل الأراضي الأوكرانية.