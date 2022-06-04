طائرة تُحلّق فوق منزل بايدن وجهاز أمنه السريّ يتحرّك عاجلاً

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حلقت طائرة خاصة اليوم السبت، فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع بجهاز أمنه السريّ اتخاذ إجراء احترازي عاجل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن طائرة خاصة دخلت عن “طريق الخطأ” المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن ذلك لم يكن “هجوماً”.

وأضاف “تمّ اتخاذ إجراء احترازي”، حيث نُقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع ريهوبوث الساحلي الذي يبعد حوالى مئتي كيلومتر شرق واشنطن.

وأشار المسؤول في البيت الأبيض الذي طلب عدم كشف هويته إلى أن بايدن وزوجته “بأمان”.

وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأمريكيين في بيان “قبيل الساعة 13,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت، من طريق الخطأ، منطقة آمنة”.

وأضاف “تمت مرافقة لطائرة على الفور” إلى خارج المجال الجوي المحظور.

وأوضح البيان أن “التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة”، ولم يكن يحترم تعليمات السلطات “ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه”.

وختم البيان أن الجهاز السري “سيحقق مع الطيار”.