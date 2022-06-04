محافظة يمنية تشهد أمطار غزيرة والمحافظ يوجه الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية والتأهب لتقديم المساعدة للمواطنين

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ محافظة حضرموت، السبت، الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية والتأهب لتقديم المساعدة للمواطنين، في حال استمرار هطول الأمطار والسيول بغزارة، في مختلف مديريات المحافظة.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي، أجراه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي.

وأطلع البحسني، على ما تعرضت له بعض مديريات محافظة حضرموت، من امطار غزيرة تدفقت على اثرها السيول، واطمئن على أحوال المواطنين في ظل هطول الأمطار الغزيرة.

وفي موضوع آخر، أجرى البحسني اتصالًا هاتفيًا، بوكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، للإطلاع على مستوى التجهيزات واستعدادات الجهات الحكومية للحد من الخسائر البشرية والمادية.