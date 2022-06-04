دراسة حديثة تحذر من علامة بسيطة وواضحة لا نتتجاهلها في ساقك قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يعد السرطان سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وهو مسؤول عن ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020، ولأنه مرض مزمن يرتبط بتطور خلايا غير طبيعية يمكن أن تنتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى أعضاء أو أنسجة مختلفة في الجسم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

كما أنه يمكن علاج السرطان إذا تم تشخيصه مبكرًا، فيجب على المرء أن يختار إجراء فحوصات منتظمة ويجب أن يكون على دراية بالعلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان ويمكن أن يزيد السرطان من فرص حدوث مضاعفات صحية أخرى والتي بدورها يمكن أن تسبب الألم في أجزاء مختلفة من الجسم، وذلك حسب ما ذكره موقع "timesofindia".

ويعد سرطان البنكرياس هو تكوين خلايا سرطانية في البنكرياس ، وهو عضو في منطقة البطن في الجزء السفلي من المعدة ، ويطلق إنزيمات جيدة للهضم وتنتج هرمونات تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، يمكن أن تزيد بعض أنواع السرطان من خطر الإصابة بجلطات الدم، ويميل سرطان البنكرياس بشكل عام إلى زيادة كثافة دم المريض وتحويله إلى حالة فرط تجلط الدم، هذا هو السبب في أن تجلط الدم في الساق يكون أحيانًا أول علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس ، وفقًا للجسم الصحي، وتُعرف الحالة أيضًا باسم تجلط الأوردة العميقة.

ويحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية ، تُعرف أيضًا باسم الجلطة ، في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم ، وخاصة الساقين.

وتشمل الأعراض: - تورم وألم في رجل واحدة ونادرًا في كلا الساقين - جلد محمر ودافئ حول المنطقة المصابة

- انتفاخ الأوردة وصعوبة ملمسها ومؤلمها وفي بعض الحالات الأكثر خطورة ، يمكن أن تنكسر قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئتين ، مسببة ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس، وهذا ما يسمى أيضًا بالانسداد الرئوي.

وبصرف النظر عن تكوين الجلطة الدموية في الجسم ، يمكن أن يتسبب سرطان البنكرياس في ظهور أعراض أخرى.

تقول جمعية السرطان إن اليرقان ، وهو اصفرار العين والجلد ، هو الأكثر شيوعًا مع سرطان البنكرياس، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل البول الداكن وحكة في الجلد. قد يعاني المرء من الغثيان والقيء أيضًا ، بينما يعاني الآخرون من فقدان الوزن غير المقصود وضعف الشهية.

على الرغم من ندرته ، يمكن أن يتسبب سرطان البنكرياس أيضًا في ارتفاع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وتشمل العلامات العطش وكثرة التبول.

اعتمادًا على مكان وجود الورم لديك ، ومدة تقدمه ومدى صحتك ، سيقرر طبيبك خطة العلاج الخاصة بك. تتضمن بعض خيارات العلاج. - جراحة لإزالة الورم