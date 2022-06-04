برفاهية الطائرات.. تعرف على أكبر صفقة قطارات روسية مع دولة عربية

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تتسلم مصر من روسيا عربات القطارات الفاخرة التي صنعتها موسكو للقاهرة، وتتضمّن الصفقة 1300 عربة ركاب للسكك الحديد.

أظهرت الصور عربات روسية مكيفة ذات الدرجة الأولى والثانية الفاخرة قبل توريدها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن 300 عربة سيتم توريدها للقاهرة خلال الشهور المقبلة.

وصفقة العربات الروسية الجديدة ضمن عقد توريد 1300 عربة قطار تصنعها شركة "ترانسماش" الروسية للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو مع القاهرة.

وفي الوقت الحالي، تتلقى القاهرة العربات الروسية المكيفة ذات الدرجة الثالثة، والتي يصل عددها إلى 500 عربة ذات تهوية ديناميكية.

كما أن الصفقة تم تصنيعها بمواصفات خاصة وشروط مصرية، إذ قالت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المجرية، إنه لأول مرة في روسيا يتم تصنيع عربات سكك حديد مقاس 1435 مم إلى دول خارجية، ومنها مصر.