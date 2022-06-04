أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وتسجيل ارتفاع في سعر الذهب مساء اليوم

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب وفق ما رصده محرر مأرب برس، مساء اليوم السبت 04/06/2022:

أسعار الصرف في صنعاء:

شراء الدولار 557

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.10

بيع السعودي 148.30

أسعار الذهب في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 238,000 ريال

بيع = 242,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 30,000 ريال

بيع = 32,000 ريال

أسعار الصرف في عدن:

شراء الدولار 1014

بيع الدولار 1035

شراء السعودي 268

بيع السعودي 270

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 423,000 ريال

بيع = 430,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 54,000 ريال

بيع = 57,000 ريال