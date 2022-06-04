أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وتسجيل ارتفاع في سعر الذهب مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وأسعار الذهب وفق ما رصده محرر مأرب برس، مساء اليوم السبت 04/06/2022:
أسعار الصرف في صنعاء:
شراء الدولار 557
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.10
بيع السعودي 148.30
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 238,000 ريال
بيع = 242,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,000 ريال
بيع = 32,000 ريال
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار 1014
بيع الدولار 1035
شراء السعودي 268
بيع السعودي 270
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 423,000 ريال
بيع = 430,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 54,000 ريال
بيع = 57,000 ريال