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لماذا أجل البيت الأبيض زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي الى السعودية؟

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أفادت شبكة “NBC News” نقلا عن مسؤولين بأن زيارات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر، تم تأجيلها حتى يوليو.

ونقلت “NBC News” عن مصادر قولها إن “البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة “NBC News”: “نحن نعمل في رحلة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3..نحن نعمل على تأكيد التواريخ..عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، فسنقوم بذلك”.

وأوضح دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان للشبكة أن “التوقف في السعودية (الزيارة) لن يتم في أواخر يونيو”، فيما ذكر مسؤولان أمريكيان أن “الرحلة إلى إسرائيل تم تأجيلها”، حيث كان من المتوقع أن تتم كلتا الزيارتين في رحلة بايدن المقررة مسبقا إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر.

هذا ولم يتضح على الفور سبب التأخير، بينما أشار الدبلوماسي الأجنبي ومسؤولان للشبكة إلى أنهم “علموا يوم أمس الجمعة بخطط السفر المؤجلة”.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن “التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى”، في حين رفض البيت الأبيض التعليق على مسار السفر، ولم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية في واشنطن على الفور على الاستفسارات مساء أمس الجمعة.

وكانت شبكة “NBC News” قد أفادت يوم الخميس الماضي بأنه من المتوقع أن يزور بايدن السعودية وإسرائيل هذا الشهر، نقلا عن خمسة مصادر مطلعة على الأمر.

وسئل بايدن من قبل أحد المراسلين صباح يوم الجمعة عن تقارير عن رحلة إلى المملكة العربية السعودية، فقال إن التوقف كان ممكنا لكن ذلك “ليس متأكدا مما إذا كنت سأذهب”.

وأضاف: “لقد انخرطت في محاولة العمل مع كيفية تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط..هناك احتمال أنني سألتقي بكل من الإسرائيليين وبعض الدول العربية في ذلك الوقت، بما في ذلك، كما أتوقع، ستكون المملكة العربية السعودية، وسيتم تضمينها في ذلك إذا ذهبت..لكن ليس لدي أي خطط مباشرة في الوقت الحالي..نحن ننظر في الأمر”.

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