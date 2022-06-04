آخر أخبار منتخبنا اليمني الأول وموعد مباراته القادمة أمام الفلبين

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تاجل سفر بعثة المنتخب اليمني الأول إلى منغوليا إلى يوم الاحد بدلا من الموعد المقرر سابقا اليوم(السبت).
ويقيم المنتخب اليمني معسكرا تدريبا في قطر منذ ايام استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس اسيا.
ويخوض منتخبنا الوطني بعد اربعة ايام،(تاريخ 8 -6) اول لقاء في مجموعته بمواجهة منتخب الفلبين.
وتنطلق المباراة الساعة 7:30 صباح يوم الأربعاء القادم، بتوقيت اليمن.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة ان وعكة صحية خفيفة تعرض لها مدرب منتخبنا الوطني الأول ،الجزائري، عادل عمروش ،منعته من قيادة مران الأمس .
وبالعودة لمباريات اليمن مع الفلبين،فقد التقى المنتخبان من قبل في اربع مناسبات، فازت فيها اليمن مرة واحدة 1-0 وخسرت مرة 2-0 وتعادل المنتخبين مرتين 2-2 و1-1.
وتضم المجموعة الى جانب اليمن والفلبين، منتخبي منغوليا وفلسطين.
يذكر ان المنتخب اليمني لم يخوض أي مباراة ودية او رسمية منذ اخر مباراة والتي خسرها امام موريتانيا، قبل عام من الآن.
في المقابل استعدت الفلبين لهذه التصفيات بمباراتين وديتين مع ماليزيا وسنغافورة، خسرتهما بذات النتيجة 2-0.