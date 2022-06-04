مباحثات روسية مصرية حول اليمن وقضايا المنطقة

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، الجمعة، مع السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، قضايا المنطقة وعلى رأسها سوريا وليبيا وفلسطين واليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانوف والنجاري تبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر حول قضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح البيان أنه جرى إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز العلاقات الروسية المصرية.