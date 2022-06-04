جولة خارجية للرئيس ”رشاد العليمي“ تشمل عدة دول

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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من المتوقع ان يقوم رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، بجولة خارجية في عدد من الدول العربية خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري، من بينها مصر، وفق ما أفاد اعلامي مصري.



قال الإعلامي المصري مصطفى بكري - الذي زار العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا - "ذهبت إلى اليمن وتحدث مع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والذي تحدث عن مصر ودورها بقيادة الرئيس السيسي وتقدير احتضان مصر لأبناء اليمن الذين يزيدون على مليون مواطن داخل مصر".



وأضاف - خلال برنامج تلفزيوني بقناة صدى البلد المصرية - "أنه أثناء حديثه مع الرئيس اليمني قال إنه سيقوم بجولة خارجية وسيزور فيها مصر خلال منتصف الشهر الحالي".



وأشار "أن الرئيس العليمي قال إن اليمن يفتح ذراعيه للشركات المصرية للمساهمة في إعمار اليمن مرة أخرى".



وكان الرئيس العليمي قام في زيارة خارجية سابقة شملت كل من السعودية والإمارات في أواخر إبريل ومطلع مايو الفائت، ويواصل لقاءاته من مقر عمله في العاصمة المؤقتة عدن منذ وصوله إليها في 18 إبريل الماضي، بعد عشرة أيام من تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يضم سبعة آخرين في 7 إبريل، بناء على اعلان رئاسي.