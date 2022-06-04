تفاصيل مثيرة ولأول مرة... العلم يشرح لماذا يجعلك البرد تتبول مرات عديدة!

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قد يشعر البعض بالحاجة إلى دخول المرحاض بسرعة عند التجول في الخارج خلال صباح شتاء بارد، إلا أن هذا الأمر لا يحدث خلال فصل الصيف عادة، فما السبب؟.
هل هناك شيء بخصوص الشتاء يجعلنا بحاجة للتبول أكثر؟. يدرس كريستيان مورو، أستاذ مشارك في العلوم والطب، وشارلوت فيلبس، طالبة دكتوراه في جامعة بوند، المثانة والمسالك البولية السفلية.
وفيما يلي تفسيران رئيسيان لما يحدث.