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تفاصيل مثيرة ولأول مرة... العلم يشرح لماذا يجعلك البرد تتبول مرات عديدة!

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 قد يشعر البعض بالحاجة إلى دخول المرحاض بسرعة عند التجول في الخارج خلال صباح شتاء بارد، إلا أن هذا الأمر لا يحدث خلال فصل الصيف عادة، فما السبب؟.

هل هناك شيء بخصوص الشتاء يجعلنا بحاجة للتبول أكثر؟. يدرس كريستيان مورو، أستاذ مشارك في العلوم والطب، وشارلوت فيلبس، طالبة دكتوراه في جامعة بوند، المثانة والمسالك البولية السفلية.

وفيما يلي تفسيران رئيسيان لما يحدث.

  1. تغييرات في أسلوب حياتنا في الصيف، نميل إلى أن نكون في الخارج وأكثر نشاطا. نتعرق أكثر (لنفقد الحرارة) ومن السهل أن تصاب بالجفاف إذا لم نشرب كمية كافية من الماء.ويؤثر هذا على كمية السوائل الحرة التي يرغب الجسم في إفرازها، وغالبا ما ينخفض ​​حجم البول لدينا بسبب هذا.
  2. وفي الشتاء، غالبا ما نكون في الداخل، حول مصادر المياه، لذلك من المرجح أن نشعر بالرطوبة وأقل نشاطا مع تعرق أقل. وعلى هذا النحو، نميل إلى الحصول على المزيد من السوائل الحرة لإفرازها عبر البول.
  4.  جسمنا يريد تجنب فقدان الكثير من الحرارة إذا شعرنا بالبرد بسرعة كبيرة، فإن الجسم يحمي أعضاءنا الداخلية بعدة طرق:
  5. أحدها "إدرار البول الناجم عن البرد"، أو زيادة إفراز البول استجابة للبرد.
  6. وفي البداية، يتم تحويل الدم بعيدا عن الجلد لتجنب فقد حرارته في الهواء الخارجي.
  7. وهذا يعني أن المزيد من الدم ينتهي بالتدفق عبر أعضائك الداخلية.
  8. وعلى وجه الخصوص، يندفع الدم إلى الكليتين بكميات أكبر وضغط أعلى. وهذا يزيد من الكمية التي تحتاجها الكلى للتصفية.
  9. ونتيجة لذلك، يزيد معدل إفراز البول لديك .
  10. ماذا علي أن أفعل؟
  11. يمكن أن يؤثر نظامنا الغذائي والعمر وضغط الدم والحالة الشخصية على مقدار التبول.
  12. ويمكن أن يكون إنتاج المزيد من البول أيضا علامة على انخفاض حرارة الجسم، حيث يستجيب جسمك للبرد كمسبب للضغط، لذا تصرف بسرعة. ابحث عن مكان بعيد عن البرد وقم بتدفئة جسمك ببطء.
  13. وإذا كانت زيادة البول مصحوبة أيضا بأعراض أخرى، مثل الارتعاش الشديد أو صعوبات التنفس أو الارتباك، فاطلب العناية الطبية على الفور. - حافظ على السوائل في الشتاء أيضا إقرأ المزيد صورة تعبيرية
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