تناول اللحوم بهذه الطريقة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة كبيرة

السبت 04 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت دراسة جديدة، أن تناول اللحوم يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 23٪.

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون أعلى كميات من اللحوم الحمراء يزيدون من احتمالية الإصابة بهذه الحالة بنسبة 23٪ مقارنة بمن يأكلون كميات أقل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويضيف البحث أن تناول الدواجن بشكل متكرر يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 15%، ووجدت الدراسة أن الشيء نفسه لا ينطبق على الأسماك أو المأكولات البحرية.

يُعتقد أن اللحوم الحمراء والدواجن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لأنها تحتوي على مركب الهيم الغني بالحديد، بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى، مما قد يزيد من قابلية الشخص للإصابة بحالة مقاومة الأنسولين.

وقام باحثون من كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة بتحليل 63257 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 من 1993 إلى 1998، وتم تقييم النظام الغذائي للمشارك في الدراسة من خلال استبيان.

تم تحديد تشخيص مرض السكري من النوع 2 في مقابلات المتابعة بين عامي 1999 و 2004 و 2006 و 2010. يعتقد الباحثون أن مركب الهيم المحتوي على الحديد، بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى في اللحوم الحمراء والدواجن يزيد من مخاطر إصابة الشخص، ومن غير الواضح كيف يشارك الهيم في ظهور الحالة.

وأضافوا أن تناول أجزاء من الدجاج بمستويات منخفضة من الهيم، مثل الثدي على الفخذين، قد يكون أكثر صحة.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور كوه وون بويي: "لسنا بحاجة إلى إزالة اللحوم من النظام الغذائي بالكامل، ونحن نحتاج فقط إلى تقليل المدخول اليومي، وخاصة اللحوم الحمراء، واختيار صدور الدجاج والأسماك، أو البروتين النباتي ومنتجات الألبان ، لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري".

وأضافت الدكتورة آني لينج، مديرة السياسات والبحوث والمراقبة في مجلس تعزيز الصحة في سنغافورة (HPB): "تؤكد النتائج توصية HPB باستهلاك اللحوم الحمراء باعتدال ، وأن النظام الغذائي الصحي والمتوازن يجب أن يحتوي على مصادر بروتين كافية ومتنوعة ، بما في ذلك البدائل الصحية للحوم الحمراء مثل الأسماك والتوفو والبقوليات