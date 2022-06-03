أسطول عسكري روسي يتحرّك.. أقوى 3 دول بالعالم بساحة حرب واحدة مسؤول في الشرعية يتحدث عن الرابح الأكبر من الهدنة الأممية في اليمن في سابقة هي الأولى.. مدينة أمريكية كبرى تسمح برفع الأذان قفزة نوعية بسعر النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج.. والذهب يسجل أعلى مستوى له بوتين وبايدن يتبادلان التهم في حربٍ كلامية سبّبها القمح.. من رفع الأسعار عالمياً؟ لاول مرة.... ميركل تخرج عن صمتها بشأن الحرب الروسية الرئيس الأمريكي يعلق على إمكانية زيارته إلى السعودية خلال الشهر الجاري ”فضيحة أممية“.. الحكومة ”الشرعية“ تعري ”المفوضية السامية“ وتكشف أسلوبها ”المضلل“ في إحاطة اليوم تصفية قيادي حوثي رفيع وإصابة آخر في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء خسارة جديدة وكبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات الجمعة.. أسعار الصرف
أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي على ان المليشيات الحوثية تستغل الهدن لإعادة ترتيب صفوفها وتجنيد الأطفال وعسكرة الحياة استعداداً لجولة حرب جديدة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن القاعدي بالقول :تاريخ هذه العصابة خير شاهد على ذلك، ففي الحروب الستة (2004 - 2010) كانت لا تتوقف الحرب بهدنة حتى تندلع من جديد».
مشيرًا بأن «السلام الذي تريده الميليشيات الحوثية هو الاستسلام».
ويقول: «لا يمكن أن تقود أي هدنة لسلام حقيقي ما دام السلاح بيد الميليشيا».
ويؤكد القاعدي وجود عشرات العهود والمواثيق التي نقضتها الميليشيات، لأن تركيبتها الفكرية والعقدية قائمة على الأحقية الإلهية في الحكم وبالتالي فهي -حسب قوله- «تتعامل مع من ينازعها هذا الحق بوصفه خارجاً عن الإرادة الإلهية ويجب قتاله حتى يذعن لها».
ويجزم القاعدي بأن اليمن لن تستقر ولن يتحقق فيها السلام إلا بالقضاء على الانقلاب الحوثي، وأن «أي حلول خارج هذا فهي تأجيل للحرب ليس إلا».