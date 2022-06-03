قفزة نوعية بسعر النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج.. والذهب يسجل أعلى مستوى له

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قفزت أسعار النفط، الخميس، عقب اتفاق تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، قبيل زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.5 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 118 دولارا أمريكيا بعد أن كان 113 دولارا أمريكيا مطلع اليوم. كما ارتفع سعر برميل النفط الأمريكي الخام بـ1.9 بالمئة ليصل إلى 117.45 دولارا للبرميل، ما يعني أنه ارتفع بمقدار 5 إلى 6 دولارات عن سعره ما قبل إعلان التحالف زيادة الإنتاج. والخميس، اتفق تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في تموز/يوليو المقبل ومثلها في آب/أغسطس.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في آب/أغسطس، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في تموز/يوليو والشهرين اللذين يتبعانه.

وأكدت المجموعة أنها عوضت زيادة سبتمبر/أيلول المقبل برفع مقدار الزيادة في الشهرين المقبلين من أجل تسريع الحصول على النتائج المرجوة من هذه الخطوة الذهب يرتفع وفي أسواق المعادن الثمينة، ارتفع سعر الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، مع تلقيه دعما من انخفاض الدولار وبيانات تظهر ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 17:46 بتوقيت غرينتش زاد سعر الذهب 1.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1868.41 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة عند التسوية إلى 1871.4 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار 0.7 بالمئة، بعدما ارتفع أمس لأعلى مستوى في أسبوع. وقال رايان مكاي، محلل السلع الأساسية لدى تي.

دي للأوراق المالية: "(بيانات الوظائف) تثير بالفعل مخاوف من الركود كانت تختمر في السوق وتدعم الذهب".

وأظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني أن الوظائف الخاصة ارتفعت بمقدار 128000 وظيفة الشهر الماضي مقابل توقعات بزيادة قدرها 300000 وظيفة.

وأظهر تقرير طلبات إعانات البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات قد انخفض بينما ظل الطلب على العمالة قويا.

وبينما يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي كبح الطلب على العمالة وهو يحاول ترويض التضخم المتصاعد، فإنه يحتاج إلى القيام بذلك دون دفع معدل البطالة للارتفاع بشدة. وسيترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.26 دولارا للأوقية.

وزاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1023.69 دولارا للأوقية. وقفز البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2047.73 دولارا للأوقية، بعدما صعد في وقت سابق 5.5 بالمئة إلى 2107.15 دولارات، أعلى مستوى في أسبوعين