تصفية قيادي حوثي رفيع وإصابة آخر في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء خسارة جديدة وكبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات الجمعة.. أسعار الصرف وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يشيد بدور إذاعة الجوف في تعزز الوعي الوطني عاجل: مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين لفتح معابر تعز فوراً مصدر حكومي: مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين خلال اليومين القادمين دول عربية ترحب بتمديد هدنة اليمن وتأمل بإنهاء الحرب سلميا خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي النخب التونسية توسع دائرة احراج قيس سعيد وتعلن مقاطعة حواره مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد
أفادت مصادر محلية، الجمعة 3 يونيو/حزيران، بمقتل قيادي حوثي وأصابة آخر بعد إطلاق النار عليهما في ظروف غامضة، في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن القيادي الحوثي فؤاد الداعري، الذي ينتمي إلى منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء، قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادث نفسه رفيقه القيادي الحوثي إبراهيم الحداد بعد إطلاق النار عليهما من قبل أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة.
وأوضحت المصادر أن قبائل بني مطر رفضت استلام جثة القتيل، واتهمت القيادي الحوثي فارس الحباري المنتمي لقبيلة أرحب بالتستر على القاتل.