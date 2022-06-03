تصفية قيادي حوثي رفيع وإصابة آخر في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الجمعة 3 يونيو/حزيران، بمقتل قيادي حوثي وأصابة آخر بعد إطلاق النار عليهما في ظروف غامضة، في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء .

وقالت المصادر إن القيادي الحوثي فؤاد الداعري، الذي ينتمي إلى منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء، قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادث نفسه رفيقه القيادي الحوثي إبراهيم الحداد بعد إطلاق النار عليهما من قبل أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وأوضحت المصادر أن قبائل بني مطر رفضت استلام جثة القتيل، واتهمت القيادي الحوثي فارس الحباري المنتمي لقبيلة أرحب بالتستر على القاتل.