تصفية قيادي حوثي رفيع وإصابة آخر في ظروف غامضة بالعاصمة صنعاء خسارة جديدة وكبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات الجمعة.. أسعار الصرف وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يشيد بدور إذاعة الجوف في تعزز الوعي الوطني عاجل: مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين لفتح معابر تعز فوراً مصدر حكومي: مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين خلال اليومين القادمين دول عربية ترحب بتمديد هدنة اليمن وتأمل بإنهاء الحرب سلميا خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي النخب التونسية توسع دائرة احراج قيس سعيد وتعلن مقاطعة حواره مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد
سجل الريال اليمني في تداولات، اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران، خسارة جديدة أمام سلة العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن الريال اليمني سجل تراجعاً جديداً، حيث ارتفعت قيمة الريال السعودي إلى 270 ريالاً للبيع، فيما ارتفع سعر الدولار الامريكي الى 1026.00ريالاً.
وخلال الشهرين الماضيين تأرجحت قيمة الريال السعودي أمام الريال اليمني بين 220 و270 ريالاً، في حين استمرت أسعار المواد الغذائية بالتصاعد.