خسارة جديدة وكبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات الجمعة.. أسعار الصرف

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سجل الريال اليمني في تداولات، اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران، خسارة جديدة أمام سلة العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الريال اليمني سجل تراجعاً جديداً، حيث ارتفعت قيمة الريال السعودي إلى 270 ريالاً للبيع، فيما ارتفع سعر الدولار الامريكي الى 1026.00ريالاً.

وخلال الشهرين الماضيين تأرجحت قيمة الريال السعودي أمام الريال اليمني بين 220 و270 ريالاً، في حين استمرت أسعار المواد الغذائية بالتصاعد.