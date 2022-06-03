وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يشيد بدور إذاعة الجوف في تعزز الوعي الوطني

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع على الدور الهام الذي تضطلع به إذاعة الجوف في دعم وإسناد المعركة وتعزيز الوعي الوطني في مواجهة الخطر الحوثي والمشروع الفارسي الإرهابي.

وناقش الوكيل ربيع ومعه وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي خلال زيارته إذاعة الجوف سبل تعزيز دور الإذاعة، بما يواكب توجهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد العليمي، باتجاه توحيد الجهود الوطنية نحو إنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران.

وأكد الوكيل ربيع أن الإذاعة تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية وصولا إلى المواطن سواء في محافظة الجوف أو في غيرها من المحافظات، لأن رسالتها تصل إلى الطفل والمرأة والشباب والكبار في بيوتهم وعلى سياراتهم أو تلفوناتهم، ودائما ما مثلت الإذاعة وسيلة التأثير الأولى في المجتمعات والشعوب.

وحث الوكيل ربيع إدارة إذاعة الجوف ممثلة بمديرها محمد الأشول وموظفي الإذاعة على بذل المزيد من الجهود في إيصال صوت الإذاعة إلى كل المديريات في المحافظة..

مثمنا ماتقدمه من مضمون إعلامي وبرامجي داعم ومساند للأبطال في جبهات القتال، ونجاحها باقة برامجية مميزة جعلها محل تقدير متابعيها.