خسارة جديدة وكبيرة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات الجمعة.. أسعار الصرف وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يشيد بدور إذاعة الجوف في تعزز الوعي الوطني عاجل: مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين لفتح معابر تعز فوراً مصدر حكومي لمأرب برس :مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين دول عربية ترحب بتمديد هدنة اليمن وتأمل بإنهاء الحرب سلميا خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي النخب التونسية توسع دائرة احراج قيس سعيد وتعلن مقاطعة حواره مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية
أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع على الدور الهام الذي تضطلع به إذاعة الجوف في دعم وإسناد المعركة وتعزيز الوعي الوطني في مواجهة الخطر الحوثي والمشروع الفارسي الإرهابي.
وناقش الوكيل ربيع ومعه وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي خلال زيارته إذاعة الجوف سبل تعزيز دور الإذاعة، بما يواكب توجهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد العليمي، باتجاه توحيد الجهود الوطنية نحو إنهاء التمرد الحوثي المدعوم من إيران.
وأكد الوكيل ربيع أن الإذاعة تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية وصولا إلى المواطن سواء في محافظة الجوف أو في غيرها من المحافظات، لأن رسالتها تصل إلى الطفل والمرأة والشباب والكبار في بيوتهم وعلى سياراتهم أو تلفوناتهم، ودائما ما مثلت الإذاعة وسيلة التأثير الأولى في المجتمعات والشعوب.
وحث الوكيل ربيع إدارة إذاعة الجوف ممثلة بمديرها محمد الأشول وموظفي الإذاعة على بذل المزيد من الجهود في إيصال صوت الإذاعة إلى كل المديريات في المحافظة..
مثمنا ماتقدمه من مضمون إعلامي وبرامجي داعم ومساند للأبطال في جبهات القتال، ونجاحها باقة برامجية مميزة جعلها محل تقدير متابعيها.