مصدر حكومي لمأرب برس :مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / عمان. الأردن. مأرب برس.

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اقر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الجمعة جولة أخرى من المفاوضات بين وفد الشرعية ووفد الميليشيا الحوثية الإرهابية بشأن فتح منافذ تعز والطرقات الى المدن الأخرى.

وقال مصدر مرافق للوفد الحكومي أن جلسة تشاورية عقدت أمس الخميس بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ في العاصمة الأردنية عمان ...

مضيفا: وأثناء الجلسة ابلغ المبعوث الأممي وفد الحكومة الشرعية بإقرار جولة ثانية من المفاوضات بين وفد الشرعية ووفد الميليشيا الحوثية لمعرفة ردهم على فتح منافذ تعز.

وأشار المصدر في تصريح لـ " مأرب برس" الى ان موعد جلسة المفاوضات قد يكون الاحد أو الإثنين القادم بعد عودة وفد الإنقلابيين من مسقط.

وأكد المصدر أن رؤية الوفد الحكومي لفتح منافذ تعز لم تتغير وهي فتح كل منافذ تعز الرئيسية المعروفة في وقت متزامن ودون تجزئة أو التفاف