مصدر حكومي لمأرب برس :مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين دول عربية ترحب بتمديد هدنة اليمن وتأمل بإنهاء الحرب سلميا خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي النخب التونسية توسع دائرة احراج قيس سعيد وتعلن مقاطعة حواره مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية الإعلان عن إستئناف صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين بمأرب بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن
اقر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الجمعة جولة أخرى من المفاوضات بين وفد الشرعية ووفد الميليشيا الحوثية الإرهابية بشأن فتح منافذ تعز والطرقات الى المدن الأخرى.
وقال مصدر مرافق للوفد الحكومي أن جلسة تشاورية عقدت أمس الخميس بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ في العاصمة الأردنية عمان ...
مضيفا: وأثناء الجلسة ابلغ المبعوث الأممي وفد الحكومة الشرعية بإقرار جولة ثانية من المفاوضات بين وفد الشرعية ووفد الميليشيا الحوثية لمعرفة ردهم على فتح منافذ تعز.
وأشار المصدر في تصريح لـ " مأرب برس" الى ان موعد جلسة المفاوضات قد يكون الاحد أو الإثنين القادم بعد عودة وفد الإنقلابيين من مسقط.
وأكد المصدر أن رؤية الوفد الحكومي لفتح منافذ تعز لم تتغير وهي فتح كل منافذ تعز الرئيسية المعروفة في وقت متزامن ودون تجزئة أو التفاف