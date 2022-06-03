مصدر حكومي لمأرب برس :مكتب المبعوث الأممي يقر جلسة مفاوضات أخرى بين الشرعية ووفد الإنقلابيين دول عربية ترحب بتمديد هدنة اليمن وتأمل بإنهاء الحرب سلميا خبير: دولتان عربيتان تمتلكان منشآت لا تملكها دول الاتحاد الأوروبي النخب التونسية توسع دائرة احراج قيس سعيد وتعلن مقاطعة حواره مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية الإعلان عن إستئناف صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين بمأرب بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن
يتزايد الرفض للحوار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، مع إعلان المزيد من السياسيين والأحزاب مقاطعته رغم الدعوات الرئاسية الموجهة لهم للمشاركة فيها، مؤكدين أنه "صوري وشكلي".
وبحسب ما تم رصده ، فإنه كان آخر من أعلنوا عن رفضهم الدعوة للمشاركة في حوار سعيد، رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، والأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، والنائب والناشط السياسي حاتم المليكي، والسياسية والعضو في جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج.
بالإضافة إلى المحامية والرئيس السابق للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس، والأستاذة والكاتبة المختصة في علم الاجتماع درة محفوظ، والسياسية والأستاذة الجامعية في الطب آمنة منيف، والباحثة الاجتماعية والناشطة النسوية والحقوقية نايلة الزّغلامي.
إذ أعلنت الهيئة التنفيذية لحزب " آفاق تونس"، رفض الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في الحوار الوطني. وعلل الحزب في البيان الذي وصل إلى "عربي21" نسخة منه، رفضه المشاركة في "الحوار الوطني"، باعتباره حوارا "استشاريا صوريا وشكليا"، وفق نص البيان الصادر عنه مساء الخميس. وقال الحزب؛ إن "الحوار يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية".
ونبّه الحزب إلى أن "الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي، وأن سياسة الهروب إلى الأمام و المُكابرة من قيس سعيد ستدفع بالبلاد نحو المجهول".
والخميس، أعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات والشخصيات السياسية للحضور في أول اجتماع للجنة السبت المقبل، في انتظار الحصول على الردود بخصوص الحضور في هذا الاجتماع من عدمه. وضمت الدعوة نور الدين الطبوبي، أو من ينوب عنه من الاتحاد العام التونسي للشغل (أعلن رفض المشاركة)، وسمير ماجول أو من ينوب عنه من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونورالدين بن عياد أو من ينوب عنه
من الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وجمال مسلم أو من ينوب عنه من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما تمت دعوة الأحزاب الداعمة لقرارات 25 تموز/يوليو، من بينها زهير المغزاوي عن حركة الشعب، وزهير حمدي عن التيار الشعبي، وفاضل عبد الكافي عن آفاق تونس، وفوزي الشرفي عن المسار، وعبيد البريكي عن حركة تونس إلى الأمام، وأحمد الكحلاوي عن حركة النضال الوطني.