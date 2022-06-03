مليشيا الحوثي تختطف 3 عرسان بحجة انتماءهم للمرجع الزيدي ”المؤيدي“ بعمران

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اختطفت مليشيا الحوثي الارهابية، الخميس، ثلاثة عرسان من أسرة آل "الورفي" بمديرية "ثلا" التابعة لمحافظة عمران، بحجة انتماءهم إلى جماعة المرجع الزيدي، محمد عبدالله عوض المؤيدي.

وبحسب مصادر محلية فإن، المشرف الثقافي للحوثيين في مديرية "ثلا"، اقتحم عُرساً جماعياً لعدد ٦ من شباب آل الورفي الذين يتبعون المرجع الزيدي محمد عوض المؤيدي، أثناء المقيل وأخذ الميكرفون والقى محاضرة "تعرض فيها بالهمز واللمز" ضد جماعة محمد عوض المؤيدي.

ووصف القيادي الحوثي مساجد المؤيدي بأنها "كنائس لنشر الفسوق وتحريض الناس على عدم الصرخة(الحوثية)"، الأمر الذي أزعج المشاركين وأدى الى مغادرة العرسان والضيوف مجلس العرس، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت المصادر ان القيادي الحوثي توعد العرسان بالتأديب والعقاب وهو ما حصل بالفعل، صباح الخميس، حيث اعتقل ثلاثة من العرسان في نقطة تابعة للمليشيات خارج مديرية "ثلا"، وتم الزج بهم في أحد سجون المليشيا.

وكانت سلطة الميليشيا قد أصدرت تعميماً وزعته لميليشياتها يقضي باختطاف واقتحام واغلاق مساجد اتباع المرجع الزيدي محمد عوض المؤيدي في محافظات صعدة والجوف وعمران.

ومساء الثلاثاء الماضي أقدمت الميليشيا على اختطاف نحو 30 شخصا من اتباع المرج الزيدي "المؤيدي" في مديرية "شهارة" بمحافظة عمران.