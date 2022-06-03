صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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صور متداولة جمعها محرر «مأرب برس» يظهر فيها شلال بني مطر الواقع غرب صنعاء، وهو في حالة جفاف بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام.

- هذه ليست المرة الأولى التي تجف فيها مياه الشلال، سبق ان حدث جفاف في أعوام سابقة بين(2019 و 2016).

يبعد شلال بني مطر بنحو 25 كيلو تقريبا عن العاصمة صنعاء وهو أحد الأماكن التي يقصدها سكان العاصمة للزيارة والتنزهة.

صور اثناء الجفاف

صور قبل الجفاف