صور متداولة لجفاف شلال بني مطر غرب العاصمة صنعاء.. شاهد صور قبل وبعد تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية الإعلان عن إستئناف صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين بمأرب بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم منزل برلماني وقيادي في حزب الإصلاح وتطرد ساكنيه بشكل همجي في تعليقها على تمديد فترة الهدنة في اليمن.. السعودية تأمل من الأمم المتحدة سرعة فتح طرق تعز الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين
صور متداولة جمعها محرر «مأرب برس» يظهر فيها شلال بني مطر الواقع غرب صنعاء، وهو في حالة جفاف بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام.
- هذه ليست المرة الأولى التي تجف فيها مياه الشلال، سبق ان حدث جفاف في أعوام سابقة بين(2019 و 2016).
يبعد شلال بني مطر بنحو 25 كيلو تقريبا عن العاصمة صنعاء وهو أحد الأماكن التي يقصدها سكان العاصمة للزيارة والتنزهة.
صور اثناء الجفاف
صور قبل الجفاف